Jovem é assassinado com 7 tiros no Monte das Oliveiras

MANAUS – Marcos Antônio da Silva, 22 anos, foi morto com sete tiros na noite de terça-feira, (13), na rua Conquista, bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus.

A vítima que estava com mandato de prisão em aberto e já tinha duas passagens pelo polícia pelo crime de tráfico de drogas. No local ninguém quis falar sobre o fato com medo de represália do tráfico de drogas da área.

O Corpo foi periciado pelo Departamento de Polícia Técnico Científico, (DPTC), onde posteriormente foi recolhido para o Instituto Médico Legal, (IML).

Por Correio da Amazônia