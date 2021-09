Juliette supera Anitta em primeiro EP e vira maior estreia do streaming no Brasil

É o aluno superando o mestre! Como é de conhecimento de muitas pessoas, Anitta ajudou Juliette lançar seu EP. Além de ter dado toda assistência, a carioca ainda planejou as músicas da advogada enquanto ela ainda estava confinada no BBB.

Pois bem, na última quinta-feira (02), chegou ao mundo o tão aguardado projeto da vencedora do BBB e bom, ela acabou conquistando um número incrível. Mais precisamente, em 24 horas, o EP teve 5.957.879 milhões de streams.

Com isso, no ranking geral dos álbuns mais ouvidos em 24 horas, o lançamento de Juliette fica atrás apenas do debute do “Chromatica”, de Lady Gaga. Anitta, por sua vez, está em quarto lugar nessa lista, com o álbum ‘Kisses’.

Confira a lista:

1. “Chromatica”, Lady Gaga: 7,7M

2. “Juliette”: 5,9M

3. “Máquina do Tempo”, Matuê: 4,7M

4. “Kisses”: 4,2M, Anitta

5. “Sour”, Olivia Rodrigo: 4,2M

6. “Doce 22”, Luísa Sonza: 4,1M

7. “Batidão Tropical”, Pabllo Vittar: 4,0M

8. “Positions”, Ariana Grande: 3,7M

9. “Reconstrução”, Tiago Irc: 3,7M

10. “Future Nostalgia”, Dua Lipa: 3,6M

Como se não bastasse, Juliette também emplacou o single “Diferença Mara” entre as 100 faixas mais ouvidas do mundo no Spotify Global. A faixa conquistou a 94º posição do chart, com cerca de 1.2 milhão de reproduções. O single “Bença” apareceu na 118º posição com pouco mais de 1.1 milhão de streamings.

Todo o EP da advogada entre as 20 mais ouvidas do iTunes Brasil

Ela é o momento! Ninguém esperava menos de Juliette iniciando sua nova fase como cantora do que vê-la dominando o topo das paradas, não é mesmo? Mas, mesmo assim a paraibana conseguiu supreender, ela colocou seu novo EP por inteiro entre as 20 mais ouvidas do iTunes Brasil!

O EP chegou quebrando recordes nesta quinta-feira (02). Logo após a estreia, Juliette atingiu de forma direta o topo do iTunes Brasil, conquistando mais um importante feito para o projeto.

Anitta revela que começou a planejar EP de Juliette enquanto ela estava no BBB

Que Anitta sabe cuidar de uma carreira não é segredo para ninguém, afinal, se ela está onde está hoje foi por ela mesma. Mas, o que muitos não sabem é que a cantora planejou a vida musical de Juliette, enquanto a sister ainda estava confinada no BBB.

Em um novo vídeo divulgado para o primeiro EP da paraibana, o produtor Rafinha RSQ, fez uma revelação sobre a carioca. “Ela me chamou para fazer duas faixas, sendo uma delas o single, que é ‘Diferença Mara’“, explicou ele.

Anitta comenta: “Eu entrei em contato com a Rafinha e falei: olha, tenho um projeto que é muito difícil, você vai fazer uma música e deixar pronta lá do zero para uma pessoa que nem sabe ainda que vai cantar essa música“.

Além disso, nesse mesmo dia em que Anitta fez essa proposta para Rafinha, Juliette questionou Pocah, dentro da casa mais vigiada do país, se ela achava que a Malandra gostaria de ser amiga dela.

Para promover EP, Juliette faz ação nas ruas de SP, RJ e João Pessoa

Juliette ainda nem se lançou oficialmente na carreira musical e já está sendo um sucesso. Apenas o pré-save no Spotify do primeiro EP da paraibana, já bateu todos os recordes no Brasil. Até o momento, o projeto teve 222 mil inscrições. Somando todas as plataformas, o EP já possui 600 mil inscritos.

E para divulgação, a paraibana colocou bicicletas distribuindo flores para as pessoas por três cidades: João Pessoa, Rio de Janeiro e São Paulo. “Essa flor é a minha forma de agradecer todo o carinho nessa nota etapa. E também para lembrar que no dia 02 de setembro meu EP de estreia está disponível em todas as plataformas de streaming“, escreveu ela na cartinha.

Fonte: Observatório de Música