Leidy Elin chora e diz: ‘Quero ir embora’ do BBB 24

Na tarde desta quarta-feira (13), Leidy Elin emocionou ao ser flagrada chorando na área externa do BBB 24. Em um momento de fragilidade, a trancista desabafou com as colegas Giovanna e Pitel, expressando o desejo de deixar a casa e retornar para sua rotina.





“Não aguento mais ficar aqui, Pitel. Não aguento mais. Quero ir embora daqui”, desabafou Leidy Elin, entre lágrimas. Com empatia, Pitel tentou confortá-la, compartilhando sua compreensão da situação. “Eu sei como é”, afirmou.

Giovanna também se aproximou da conversa, percebendo o estado emocional da amiga. Com delicadeza, ela questionou Leidy sobre sua tristeza. A resposta veio pela voz de Pitel, que explicou a sensação de estar no limite diante das pressões do confinamento.

A mineira reforçou a importância de se manter fiel a si mesma, tanto dentro quanto fora da casa. “Você não pode deixar de lembrar que você é aqui dentro, a mesma coisa que você é lá fora. Não fica se culpando não”, aconselhou.

No entanto, Leidy Elin estava determinada em sua decisão. “Eu não estou me culpando. Só quero ir para casa. Eu não vou ficar. Para mim, aqui é um circo e eu não fico sendo palhaça, batendo palma para os outros”, declarou com firmeza.

Mais tarde, Raquele se juntou ao grupo, demonstrando preocupação com a amiga. Leidy revelou seu descontentamento com as exigências do jogo, expressando a sensação de falta de controle sobre sua própria participação.

Esta não foi a primeira vez que Leidy Elin manifestou seu desconforto. Pela manhã, durante o Raio-X, ela avaliou sua performance no jogo com nota zero, refletindo sua crescente insatisfação com a dinâmica do reality.

Em meio a esse momento de vulnerabilidade, o apoio das colegas se mostrou fundamental para Leidy Elin enfrentar os desafios do confinamento e encontrar uma maneira de lidar com suas emoções.

Fonte: BBB 24