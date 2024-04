Lucas Buda fala de sua separação com Camila Moura no Mais Você

Na manhã desta quarta-feira (10), o ex-participante do reality show, Lucas Buda, esteve presente no programa “Mais Você” da EPTV/TV Globo, participando do segmento “Café com o Eliminado”. Durante a entrevista, o assunto mais comentado foi a separação de Lucas com sua ex-esposa, Camila Moura. O ex-brother compartilhou insights sobre o futuro do relacionamento.





Ana Maria Braga questionou Lucas sobre sua amizade com Pitel, e o capoeirista explicou a natureza dessa relação. “Nossa amizade foi crescendo aos poucos, baseada em experiências compartilhadas e interesses em comum. Sempre mantive muito respeito no contato com ela, focando no jogo. Nossa aproximação começou estrategicamente, eu queria jogar com ela dentro da casa”, explicou Lucas.

Ana Maria ainda indagou se Lucas tinha percebido os rumores do relacionamento deles fora da casa. Lucas respondeu: “Não fazia ideia do que estava acontecendo aqui fora. Pensei em várias possibilidades, mas só poderíamos resolver isso aqui fora.”

Sobre o futuro da relação com Camila, Lucas expressou sua disposição para conversar e resolver as questões pendentes. “Não imaginava o que ela estava passando, mas estamos abertos para conversar e tentar resolver as coisas da melhor forma possível para ambos”, afirmou Lucas.

Essa entrevista revelou um lado mais pessoal do ex-participante, mostrando sua abertura para entender e resolver questões delicadas de sua vida pessoal.

Fonte: Tudo Ep