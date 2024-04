Idam fortalece a cafeicultura na Vila de Lindoia com assistência técnica especializada

Em continuidade às atividades voltadas à cafeicultura na Vila de Lindoia, distrito do município de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), técnicos do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) realizam uma série de visitas técnicas a propriedades de produtores rurais assistidos pelo Projeto Prioritário (PP) do Café na localidade, com o objetivo de fomentar a cadeia produtiva da cultura na região.





Conforme a coordenadora do PP do Café, a técnica do Idam Ana Cecília Lobato, a cafeicultura tem crescido na região e o instituto tem apoiado os agricultores com visitas técnicas periódicas para acompanhar a produção de café na região.

Um exemplo recente, foi a visita técnica realizada na segunda-feira (08/04), conduzida pela coordenadora, que atendeu uma série de propriedades e ofereceu serviços de assistência técnica e, também, orientações sobre poda, vergamento, colheita e pós-colheita do grão.

“A Vila de Lindoia conta com uma Unidade Demonstrativa (UD), instalada por medida parlamentar em conjunto com um grupo de agricultores familiares do Grupo Formigueiro. Temos na região um total de 20 cafeicultores, alguns já com cinco hectares de café pronto para a colheita e beneficiamento, e outros na fase de implantação. Com isso, o objetivo da ação foi observar a evolução da cafeicultura local, assim como o trabalho desenvolvido nas cinco propriedades visitadas”, observou a técnica do Idam.

A coordenadora pontuou, ainda, que está evidente o avanço da cultura na região, visto que uma agricultora da localidade já tem mais de 60 sacas de café prontas para o beneficiamento e que as visitas técnicas serão contínuas para acompanhar todos os demais produtores assistidos pelo PP do Café, que é uma iniciativa do Idam. “Outras ações como esta estão programadas, assim como a realização de um curso de capacitação em boas práticas da cultura, previsto para ocorrer em maio”, concluiu.