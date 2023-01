“Lula ainda terá de vencer os terroristas da economia”, diz Paulo Nogueira Batista Júnior

Economista aponta tentativa de sequestrar a política econômica do governo Lula. Discurso de Armínio Fragra, é o exemplo de que existe uma artilharia atacando a economia do Partido dos Trabalhadores

O economista Paulo Nogueira Batista Júnior afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o terrorismo ocorrido em Brasília desgasta o bolsonarismo e abre oportunidades para o governo do presidente Lula. “Se o governo for firme, isso será muito bom. Espero que não haja anistia desta vez”, diz ele.

Paulo Nogueira, no entanto, critica o terrorismo feito pelo mercado financeiro para tentar sequestrar a política econômica do governo Lula. Foi o que teria feito o economista Armínio Fraga, em entrevista de ataque à política econômica do Partido dos Trabalhadores.

“Armínio é um típico funcionário do status quo e o mercado faz terrorismo econômico contra o PT”, afirma. “O neoliberalismo está frequentemente associado a regimes de direita. Neoliberais na economia abandonaram o liberalismo político, porque defendem medidas que só podem ser impostas à força”, lembra ainda o economista.

Na entrevista, Paulo afirmou que o ministro da Justiça, Flávio Dino, é uma das grandes nomeações do presidente Lula. Ele também pontuou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, precisa se dissociar do bolsonarismo, “que é uma canoa furada”.

Sobre política externa, ele disse que o Brasil deve aumentar sua atividade nos BRICS. “Tem uma lista enorme de países querendo entrar”, afirmou. “Estamos entrando num quadriênio de crescimento econômico no Brasil”, finalizou.

