segunda-feira, 27 de julho de 2026
Facebook Instagram Share X Youtube
TCEAM
Início Brasil Lula recebe presidente da Coreia do Sul para impulsionar acordo comercial com...

Lula recebe presidente da Coreia do Sul para impulsionar acordo comercial com o Mercosul

Por
Redação 2
-
Foto: Recorte

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe nesta segunda-feira (24), em Brasília, o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, em uma visita oficial marcada por discussões sobre comércio, investimentos e cooperação estratégica entre os dois países. Um dos principais objetivos do encontro é impulsionar as negociações para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a nação asiática.

As conversas sobre o tratado tiveram início em 2018 e voltaram a ganhar força nos últimos meses. No Palácio do Planalto, a avaliação é de que o cenário econômico internacional, especialmente diante das novas barreiras comerciais adotadas pelos Estados Unidos, tem estimulado diversos países a ampliar parcerias e buscar novos mercados.


Como parte desse processo, o governo brasileiro promoveu, em abril, uma consulta pública para ouvir representantes do setor privado sobre temas relacionados ao possível acordo, incluindo comércio de bens e serviços, investimentos, compras governamentais e outros aspectos da relação econômica entre os dois blocos.

Além das negociações comerciais, a reunião entre Lula e Lee Jae Myung deve abordar assuntos considerados estratégicos para ambos os países, como minerais críticos, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF) e a abertura do mercado sul-coreano para a carne bovina brasileira, considerada uma das principais oportunidades de expansão das exportações do setor.

Durante a visita oficial, também está prevista a assinatura de acordos de cooperação em áreas como semicondutores, inteligência artificial, transição energética, saúde, indústria farmacêutica, cosméticos, cultura, educação e esportes.

Segundo integrantes do governo, esta deverá ser a última visita oficial de um chefe de Estado a Brasília antes do período eleitoral de 2026. Até lá, a principal agenda internacional prevista para Lula é a participação na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), nos Estados Unidos.

Fonte: CNN Brasil

Artigo anteriorParintins encerra JEAs, bate recorde com 29 medalhas e classificações para etapas nacionais
Próximo artigoO que é a velha política? Onde ela está? – por Carlos Santiago

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

© Copyright © 2023 Correio da Amazônia. Todos Os Direitos Reservados.
Correio da Amazônia
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral de Privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.