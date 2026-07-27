Lula recebe presidente da Coreia do Sul para impulsionar acordo comercial com o Mercosul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe nesta segunda-feira (24), em Brasília, o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, em uma visita oficial marcada por discussões sobre comércio, investimentos e cooperação estratégica entre os dois países. Um dos principais objetivos do encontro é impulsionar as negociações para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a nação asiática.

As conversas sobre o tratado tiveram início em 2018 e voltaram a ganhar força nos últimos meses. No Palácio do Planalto, a avaliação é de que o cenário econômico internacional, especialmente diante das novas barreiras comerciais adotadas pelos Estados Unidos, tem estimulado diversos países a ampliar parcerias e buscar novos mercados.





Como parte desse processo, o governo brasileiro promoveu, em abril, uma consulta pública para ouvir representantes do setor privado sobre temas relacionados ao possível acordo, incluindo comércio de bens e serviços, investimentos, compras governamentais e outros aspectos da relação econômica entre os dois blocos.

Além das negociações comerciais, a reunião entre Lula e Lee Jae Myung deve abordar assuntos considerados estratégicos para ambos os países, como minerais críticos, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF) e a abertura do mercado sul-coreano para a carne bovina brasileira, considerada uma das principais oportunidades de expansão das exportações do setor.

Durante a visita oficial, também está prevista a assinatura de acordos de cooperação em áreas como semicondutores, inteligência artificial, transição energética, saúde, indústria farmacêutica, cosméticos, cultura, educação e esportes.

Segundo integrantes do governo, esta deverá ser a última visita oficial de um chefe de Estado a Brasília antes do período eleitoral de 2026. Até lá, a principal agenda internacional prevista para Lula é a participação na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), nos Estados Unidos.

Fonte: CNN Brasil