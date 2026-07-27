Parintins encerra JEAs, bate recorde com 29 medalhas e classificações para etapas nacionais

Com investimento e incentivo da Prefeitura, Parintins encerrou sua participação no 47º Jogos Escolares do Amazonas (JEAs 2026) que aconteceu de 16 a 25 de julho em Manaus, com o seu maior feito da história. Nesta edição, o município conquistou 29 medalhas no geral, sendo 8 de ouro, 7 de prata e 14 de bronze, além de 8 troféus.

Com uma delegação de mais de 150 atletas, além de professores, técnicos e equipe de apoio, Parintins disputou 12 modalidades e ficou entre os destaques do estado, que reuniu equipes escolares de 44 municípios e da capital, conquistando medalhas nas modalidades: badminton, atletismo, natação, judô, jiu-jitsu, xadrez, handebol e voleibol.





Os atletas da Ilha Tupinambarana, Wslander Oliveira e Kamilly Vitória de Souza, do badminton, e o voleibol infantil masculino garantiram classificações para os jogos nacionais, na categoria infantil que acontecerá no mês de setembro em Brasília (DF). Na categoria juvenil, para os Jogos da Juventude que ocorrerá no mês de outubro em Foz do Iguaçu (PR), o handebol juvenil masculino garantiu passaporte.

O secretário de Esporte, Luan Cavalcante, destacou o rendimento positivo de Parintins encarando e superando os melhores atletas de 44 municípios e até mesmo da capital do estado. “Um recorde de medalhas, Parintins alcançou 29 medalhas na sua totalidade, alcançando duas medalhas de ouro no coletivo. Participamos entre 44 municípios e mais a capital e tivemos um resultado histórico para o nosso município, e isso é fruto de investimento no esporte da Prefeitura de Parintins que incentiva o esporte e o lazer e que busca fazer um trabalho diferenciado no desporto escolar”, ressalta.

Luan Cavalcante enaltece o trabalho de professores e alunos com o apoio também dos familiares para as conquistas. “Isso também é reflexo do trabalho realizado pelos nossos professores e a dedicação dos nossos atletas nos ginásios e esse é o resultado positivo do nosso trabalho, parabenizo professores, atletas, aos familiares que incentivam e voltamos pra casa satisfeitos e vamos trabalhar para voltarmos em 2027 ainda mais fortes”, assegura.

Medalhistas de Parintins nos JEAs 2026

Ouro – 8

– Davi Fonseca – Natação: 200m Medley

– Wislander Oliveira – Badminton

– Raphaela Paiva – Natação: 100m Livre

– Revezamento 4x50m Medley – Natação: David, Hector, Gabriel e Efraim

– Handebol Juvenil Masculino

– Josielle Nascimento – Judô

– Patrine Ribeiro – Judô

– Voleibol Infantil Masculino – Colégio do Carmo

Prata – 7

– Lunna Clara Barroso – Atletismo: Salto em Distância

– Ricardo Amazonas – Atletismo: Lançamento de Disco

– Kamilly Vitória de Souza – Badminton

– Amanda Barroso – Atletismo: 100 metros rasos

– Handebol Infantil Feminino – EM Charles Garcia

– Josielle Nascimento – Jiu-Jitsu

– Vitor Hugo – Judô

Bronze – 14

– Thaila Bulcão – Xadrez: Categoria Blitz

– Efraim Melo – Natação: 800m livre e 1.500m livre

– Lunna Clara Barroso – Atletismo: 400m rasos e Salto em Altura

– Paulo Victor Xavier – Badminton

– Jennifer Pinheiro – Badminton

– Tayná Mello – Badminton

– Hector Albuquerque – Natação: 200m livre e 400m livre

– Luiz Henrique – Xadrez

– Davi Fonseca – Natação: 50m livre

– Voleibol Infantil Feminino

– Lorrana Santos – Judô

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), celebra o resultado e destaca que o investimento contínuo no esporte escolar começa a dar frutos dentro e fora de quadra nas diversas modalidades.