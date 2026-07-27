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Jovem morre afogado após ultrapassar área de isolamento na praia da Ponta Negra

Por
Redação 2
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Foto | Correio da Amazônia

MANAUS | Um jovem de 18 anos, identificado como Vitor Nascimento, morreu afogado na tarde deste domingo (26), na praia da Ponta Negra, bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações repassadas por testemunhas, Vitor estava na praia com um grupo de amigos e entrou na água para mergulhar. Em determinado momento, ele desapareceu e não foi mais visto pelos colegas, que iniciaram as buscas e acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).


Os mergulhadores localizaram o jovem submerso e o retiraram da água já desacordado. Ainda no local, os bombeiros realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), na tentativa de restabelecer os sinais vitais da vítima. Apesar dos esforços da equipe de resgate, o jovem não resistiu e teve a morte confirmada.

Segundo relato de amigos, Vitor teria ultrapassado a área de isolamento instalada na praia, delimitada por boias e sinalizações que indicam o limite seguro para os banhistas, região onde o acesso é proibido devido ao risco de afogamento.

Após a confirmação do óbito, o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Por Correio da Amazônia

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