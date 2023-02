Dileno Lopes, ex-UFC, mostra sua força no Amazon Open de Jiu-Jítsu

Vivo, treinado e pronto para a “guerra”. O faixa preta Dileno Lopes, ex-UFC, foi uma das atrações do Amazon Open de Jiu-Jítsu Esportivo de 2023

O evento organizado pela Federação Amazonense de Jiu-Jítsu Esportivo (FAJJE) lotou as dependências da Arena Amadeu Teixeira, em Manaus, neste sábado (11/02).

Dileno enfrentou três pedreiras para levar os títulos da categoria e do Absoluto no Máster 2 Preta na competição No Gi (sem quimono). Primeiro, surpreendeu Marcos Marajó, especialista em jiu-jítsu e atleta da primeira prateleira do MMA brasileiro. Na sequência, na disputa sem limite de peso do No Gi, superou Claudevan “Soneca” Martins e Francinaldo “Neguinho”, simplesmente dois “brabos” da “arte suave” que dificilmente são batidos.

Nas duas lutas do Absoluto, equilíbrio total e vitória nos detalhes para o atleta da equipe MPBJJ/Nova União. Aos 38 anos, Dileno é um guerreiro made in Manaus. Participou do reality show The Ultimate Fighter (TUF Brasil 2015) e esteve entre os contratados do UFC, porém teve o contrato encerrado em 2016. A luta, porém, continua no sangue do caboclo.

“Estou bem, feliz e muito motivado. Enfrentei três adversários difíceis no Amazon Open. Primeiro peguei o Marajó, que é um cara muito duro, e venci por vantagem. Na sequência, pelo Absoluto, também encarei dois atletas bem fortes e consegui me superar. Independentemente das reclamações sobre a arbitragem, estou satisfeito com meu desempenho”, disse o campeão.