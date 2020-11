Mais de 250 cirurgias ortopédicas são realizadas pela SES-AM

Os três grandes Hospitais e Prontos-Socorros (HPS) da capital – João Lúcio, Platão Araújo e 28 de Agosto – realizaram 252 cirurgias ortopédicas durante o plano “Giro de Leitos – 30 dias”, finalizado na última quinta-feira (26/11). O quantitativo é 40% maior que a meta inicial proposta, de realização de 180 procedimentos pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

O plano “Giro de Leitos – 30 dias” teve início no dia 26 de outubro e foi realizado como parte do plano de contingência montado pelo Governo do Amazonas para o período sazonal das Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs), que trabalha na reorganização da rede, com o aumento no número de leitos. A reorganização da rede faz parte do Programa Saúde Amazonas.

A SES-AM reforçou as unidades com recursos humanos, equipamentos e insumos. A iniciativa manteve as atividades que já eram rotina do hospital, além de focar na resolutividade dos atendimentos que mais exerciam pressão sobre os prontos-socorros, reduzindo as hospitalizações e as taxas de ocupação nessas unidades, realizando as cirurgias em um horário diferenciado, das 19h à 1h.

“A secretaria realizou um planejamento para que os pacientes que estavam internados nos HPS aguardando cirurgias eletivas e que não se encaixavam no perfil de urgência pudessem realizar os procedimentos em um novo fluxo, para agilizar a desospitalização e proporcionar maior rotatividade nos leitos”, explicou o secretário da SES-AM, Marcellus Campêlo.

Novo plano – A equipe técnica da SES-AM planeja a segunda fase da ação de “Giro de Leitos” para ser executada em 90 dias. O plano continuará sendo executado nos três grandes HPS de Manaus no horário de 19h às 1h, para que a taxa de ocupação de prontos-socorros esteja dentro da capacidade ideal.