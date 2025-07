Manaus estreita laços com a Coreia do Sul em visita institucional articulada por João Carlos

O presidente da Comissão de Turismo e Relações Internacionais da Câmara Municipal de Manaus, vereador João Carlos (Republicanos), recebeu em seu gabinete, nesta semana, o diretor do Centro de Educação da Coreia do Sul no Brasil, Sung Geun Park, acompanhado do cônsul honorário da Coreia do Sul em Manaus, Euler Guimarães.





A reunião teve como foco aprofundar o diálogo entre Manaus e a Coreia do Sul, com ênfase em parcerias nas áreas da educação, intercâmbio cultural e cooperação internacional. O encontro também buscou identificar oportunidades que possam beneficiar diretamente a juventude manauara, por meio de ações conjuntas com instituições sul-coreanas.

“Seguimos trabalhando para abrir portas para o nosso povo e criar pontes entre Manaus e o mundo. A educação e a cultura são caminhos estratégicos para o desenvolvimento da nossa cidade”, afirmou o vereador João Carlos, ao destacar a importância do diálogo internacional.

A visita fortalece o compromisso da Comissão de Turismo e Relações Internacionais em buscar conexões globais que tragam impactos positivos para Manaus, promovendo o intercâmbio de experiências e a valorização de iniciativas que contribuem com o crescimento social e educacional da capital amazonense.