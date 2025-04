Manaus realiza ‘Sine nos Bairros’ nas zonas Leste e Oeste neste fim de semana

A Prefeitura de Manaus leva, neste sábado e domingo, 12 e 13/4, o projeto “Sine nos Bairros” para duas zonas da cidade, com atendimento no campo do Nova Floresta, na zona Leste, e no complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste da capital.





Ambas as ações terão a presença do Sine Manaus, trazendo atividades como a oferta de vagas de emprego para diversos setores, cadastro de novos trabalhadores no sistema nacional, orientação sobre a CTPS digital e seguro-desemprego, além de atender empresas que desejam fazer a captação de candidatos para trabalho e o uso da Intermediação de Mão de Obra (IMO).

“Essas ações itinerantes representam um elo importante entre o poder público e o cidadão, permitindo que serviços essenciais cheguem a locais muitas vezes afastados dos centros urbanos. Além de facilitar o acesso ao mercado de trabalho, elas contribuem para a inclusão social e o desenvolvimento sustentável das comunidades atendidas”, disse o secretário da Semtepi, Alonso Oliveira.

A primeira ação vai acontecer no sábado, 12/4, das 8h às 12h, na escola municipal Madre Tereza de Calcutá, localizada na rua Pedra Azul, bairro Nova Floresta, zona Leste. A iniciativa faz parte da “Ação Juntos Pelo Social”, um evento que vai oferecer diversos serviços gratuitos à população, incluindo o Sine Manaus.

No domingo, 13/4, a equipe do Sine se deslocará para o complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste, atendendo, das 8h às 17h, na ação social da Rádio Verde Oliva, do Exército brasileiro.