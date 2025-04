Manaus recebe R$ 10 milhões para fortalecer ecossistema de inovação no centro da cidade

A consolidação do Distrito de Inovação em Manaus deu um passo importante com a captação de recursos federais por meio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). Idealizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), o projeto foi aprovado e garantiu um investimento superior a R$ 10 milhões. O montante será destinado à criação do Parque Tecnológico da ilha de São Vicente, um marco para o desenvolvimento tecnológico e econômico da capital.





Elaborado em colaboração com a Associação Polo Digital de Manaus, o projeto busca atrair empresas, startups e instituições, promovendo o ecossistema de inovação da região, com foco nos setores de eletroeletrônicos, TIC, biotecnologia e ciências da vida. Estruturado em três eixos, o plano prevê a adaptação do Casarão da Inovação Cassina e a revitalização do casarão São Vicente, oferecendo mais de 70 postos de coworking e salas empresariais.

Além disso, busca fortalecer a governança do parque com capacitação da equipe gestora e participação em eventos e associações, bem como fomentar a cultura empreendedora por meio de programas de qualificação e estímulo a novos negócios.

“Com planos estratégicos definidos, vamos fortalecer o ecossistema local e criar conexões entre startups, empresas e institutos de pesquisa. Nosso objetivo é diversificar a matriz econômica, fortalecendo o setor de eletroeletrônicos da Zona Franca de Manaus e reduzindo sua dependência, o que trará um impacto positivo no desenvolvimento tecnológico e econômico local, consolidando Manaus como um polo de ciência, tecnologia e inovação na região Norte”, destacou o secretário da Semtepi, Alonso Oliveira.

Intervenções

Com os recursos, o Casarão da Inovação Cassina, localizado no centro histórico, passará por adequações para otimizar o uso como centro de apoio ao empreendedorismo e inovação. As principais intervenções incluem a ampliação do espaço multiempresas no subsolo, com a adição de 20 posições para startups, e a adaptação de salas de reunião para instalação de empresas de até oito pessoas no térreo e no primeiro piso. Além disso, o auditório será realocado para o casarão São Vicente, permitindo a expansão do espaço para empresas. O projeto também prevê melhorias na infraestrutura, como a instalação de um gerador e a reorganização de áreas para atender melhor às necessidades dos empreendedores.

Já o casarão São Vicente, um edifício histórico do século 19 na ilha de São Vicente, será restaurado para abrigar iniciativas de inovação e empreendedorismo, como parte da implantação do Parque Tecnológico. Com a fachada preservada e a estrutura interna revitalizada, o prédio terá três pavimentos e será equipado para eventos, formações e programas de capacitação.

Junto ao casarão cassina, o espaço promoverá um ambiente integrado para o ecossistema de inovação de Manaus. Aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o projeto visa revitalizar a área e apoiar empresas nas áreas de tecnologia digital e biotecnologia, contribuindo para uma economia mais sofisticada e sustentável.

A iniciativa criará um ecossistema dinâmico de inovação, com a adaptação de espaços históricos e a oferta de infraestrutura moderna para empresas e startups. O cronograma de execução e aplicação dos recursos será apresentado nas próximas semanas, detalhando as etapas e prazos para implementação.