Manausprev abre vagas para curso gratuito de ‘Artesanato em Costura Criativa’

A Manaus Previdência está com vagas abertas para o curso gratuito de “Artesanato em Costura Criativa”, realizado em parceria com a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (Funati). A atividade integra o programa “Vitalidade”, coordenado pelo setor Psicossocial da autarquia, e é especialmente voltada a aposentados e pensionistas municipais.





As aulas já iniciaram, mas, devido à procura, foram abertas outras dez vagas. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (92) 3186-8027 ou pelo WhatsApp (92) 98844-5056.

A atividade acontece às quartas-feiras, das 8h30 às 11h30, na sede da Manausprev, na avenida Constantino Nery, 2.480, bairro Chapada, zona Centro-Sul.

Além de estimular a criatividade e a socialização, o curso contribui para a manutenção da saúde cognitiva, favorecendo a memória, concentração e coordenação motora.

“Essa atividade foi muito solicitada por nossas beneficiárias e, agora, estamos atendendo. As aulas são ótimas para fortalecer o bem-estar mental, pois estimulam a memória, a criatividade e proporcionam momentos de convivência. É também uma oportunidade que pode gerar renda, futuramente, aos participantes”, destaca a diretora-presidente da Manaus Previdência, Daniela Benayon.