Marinha do Brasil e ANA lançam nova embarcação no Mirante Lúcia Almeida

A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 9° Distrito Naval (Com9°DN), em conjunto com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), realizará, no dia 31 de outubro, o lançamento da Embarcação de Apoio Fluvial (EApFlu) “Uiara”, às 10h, no Mirante Lúcia Almeida.





A EapFlu “Uiara” é a primeira embarcação nacional projetada pela ANA para o monitoramento hidrológico da Bacia Amazônica. Construída na Bahia, a embarcação navegou 2.600 milhas náuticas contornando o litoral brasileiro e adentrando o rio Amazonas até chegar em Manaus. A execução do projeto foi feito por meio de um Acordo de Cooperação Técnica entre a MB e a ANA, no qual, a Marinha assumiu a responsabilidade de supervisionar e assessorar tecnicamente todo o projeto de construção da embarcação, garantindo a qualidade e o cumprimento dos padrões navais.

A embarcação será transferida para o Centro de Hidrografia e Navegação do Noroeste (CHN-9), organização militar subordinada ao Com9°DN, cuja missão será auxiliar nos levantamentos hidrográficos dos rios da Amazônia Ocidental, em conjunto com o Serviço Geológico do Brasil (SGB). A embarcação atuará em regiões de difícil acesso e é equipada com toda a instrumentação hidrológica para realizar medições de vazão e de parâmetros da qualidade das águas, além de transporte de sedimentos.

A embarcação será fundamental para coletar dados precisos que apoiarão as previsões de cheias e secas, o comportamento geomorfológico dos rios e a segurança da navegação na área de jurisdição do Comando do 9º Distrito Naval. O esforço conjunto das três agências governamentais — MB, ANA e SGB — consolida uma abordagem integrada e sustentável, crucial para a gestão dos recursos hídricos da Amazônia.