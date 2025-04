Mateus Assayag anuncia Abono aos profissionais da Educação do exercício 2024

O prefeito Mateus Assayag anuncia o pagamento de Abono aos servidores da Educação que estiveram em efetivo exercício no ano de 2024. O repasse foi realizado pelo executivo municipal à conta da Prefeitura de Parintins e os valores estarão disponíveis nas contas dos mesmos.





Após fechamento do Balanço 2024 e análise do cumprimento de todas as obrigações vinculadas aos profissionais da Educação, dentro dos 70%, do FUNDEB, houve uma diferença no valor de R$ 652.275,53 a ser complementada por meio de Abono Salarial aos 3.038 servidores em efetivo exercício no ano de 2024.

O cálculo do rateio foi feito proporcional ao salário e a carga horária trabalhado no ano de 2024. Com isso, a Prefeitura Municipal de Parintins mantém a transparência e a responsabilidade com os recursos públicos.