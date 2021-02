Militar investigado por tráfico de drogas é assessor do vice-governador do DF

O militar da Aeronáutica suspeito de envolvimento no esquema de tráfico internacional de drogas em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) é funcionário do gabinete do vice-governador do Distrito Federal, Paco Britto. A informação foi confirmada pelo Palácio do Buriti.

A Polícia Federal trabalha com a suspeita de que o sargento Jorge Luiz Cruz da Silva seja o responsável pelo recrutamento de militares como “mulas” para usar as aeronaves com fins ilícitos. A reportagem tenta contato com o militar e com a defesa dele.

Por meio de nota, o governo do DF informou que Paco Britto “já tem conhecimento do fato” e que vai decidir o que fazer “após conversar com o servidor'”. No portal da transparência da capital federal, Jorge aparece no cargo de “assessor especial” e tem salário bruto de R$ 8.246.

O servidor foi nomeado em maio do ano passado, portanto, quase um ano após a prisão do sargento Manoel Silva Rodrigues, detido na Espanha em junho de 2019, com 39 quilos de cocaína em avião da FAB.

A investigação faz parte da operação Quinta Coluna, deflagrada ne terça-feira (2). A Polícia Federal apura suposto esquema em que as aeronaves oficiais eram usadas para traficar drogas. Além disso, há indícios de lavagem de dinheiro por parte da associação criminosa.

