O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, derrubou a liminar concedida a deputados pelo desembargador Wellington Araújo, na última segunda-feira (7).

Com a decisão fica restabelecida a validade da eleição ocorrida no último dia (3), que elegeu o deputado Roberto Cidade (PV) como presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas.

Veja o extrato da decisão: