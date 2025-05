MP deflagra operação contra guardas municipais por tortura em Manaus

MANAUS | Na manhã desta quinta-feira (01), o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), com apoio operacional da Polícia Civil do Estado do Amazonas (PC-AM), deflagrou a operação Valentia, direcionada a seis dos sete guardas municipais envolvidos em um episódio de espancamento de um homem algemado, dentro de um prédio abandonado no Centro de Manaus, no último dia 12 de abril.





Dos seis mandados de prisão, foram cumpridos três, até o momento, segundo o promotor de Justiça Armando Gurgel Maia, titular da 60ª Proceapsp. O fato, apesar de ocorrido em 22 de abril, só foi amplamente disseminado no dia 24 do mesmo mês, via aplicativos de mensagens e redes sociais, bem como divulgado na mídia local e nacional.

“Trata-se de um episódio, registrado em vídeo, de uma pessoa imobilizada com os braços para trás, sendo agredida por um guarda municipal com diversos golpes de bastão. No mesmo contexto, outros guardas municipais também foram filmados”, informou o promotor, destacando que ainda foram dados cumprimentos a mandados de busca e apreensão, totalizando 14 mandados judiciais, com a colaboração da PC-AM.



O episódio

Um sétimo guarda já foi preso pela PC-AM, sábado passado (26/04), justamente o responsável pelas agressões filmadas no vídeo. Ele se apresentou ao 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

No depoimento, o guarda preso alegou que o homem havia tentado furtar um motor, mas foi perseguido e capturado pela equipe de patrulhamento. O homem em questão não foi identificado, nem levado à delegacia após o ocorrido.