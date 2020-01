MPAM firmará parceria com órgãos para reforçar ações do Carnaval

Para o Carnaval deste ano, o Ministério Público do Amazonas (MPAM) reuniu órgãos governamentais e representantes das escolas de samba deverão firmar uma parceria que reforce as medidas de combate a infrações e de divulgação das boas práticas sociais voltadas para os eventos da temporada.

“O Ministério Público quer participar e entende que é importante essa parceria para que o Carnaval seja brincado de maneira saudável, mas obedecendo as leis que protegem as crianças, idosos, a mulher contra a importunação sexual, os jovens contra o consumo de drogas, enfim essa reunião surgiu no sentido de nós interagirmos com vocês para ajudar nesse processo de conscientização que antecede a festa”, afirmou a Procuradora-Geral de Justiça, Leda Albuquerque.

Os representantes das escolas de samba afirmaram que, em vários aspectos, as agremiações já vêm fazendo trabalho de prevenção a diversas situações, como por exemplo, o controle da presença de crianças nos ensaios e no próprio desfile no sambódromo, mas que o apoio do MP será importante.

O titular da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa (SEC), Marcos Apolo, disse que, desde o ano passado, o Governo do Estado tem observado questões importantes e que uma das maiores dificuldades é o entendimento da população quanto a determinadas regras legais para os eventos e que a parceria com o MP é importante também. Pelas Escolas de Samba, o presidente da Comissão Executiva das Escolas de Samba de Manaus (Ceesma), Didi Redmam, disse que um dos problemas maiores é com o público infantil. “A maioria dos nossos brincantes tem filhos. Os ensaios são das 20h às 22h porque eles têm de ir pra casa cedo para obedecer as leis”, disse Didi.

No final, ficou acordado que o MPAM enviará material de orientação às escolas de samba e organizadores de blocos e bandas de rua, além de organizar visitas aos ensaios nas quadras e também aos maiores eventos de rua previstos pelo calendário.