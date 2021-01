Municípios recebem usinas do hospital Sírio-Libanês

O hospital Sírio-Libanês, de São Paulo, doou cinco usinas geradoras de oxigênio para o Amazonas. Os matérias foram destinados para hospitais públicos localizados nos municípios de Carauari, Eirunepé, Lábrea, Manacapuru e Tabatinga.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-AM), cada uma das cinco usinas tem capacidade para produzir 26 m³/hora, ou seja, 624 m³/dia. Juntas, elas acrescentarão 3.120 m³/dia à produção local, que será usada no suporte assistencial dos pacientes.

Os equipamentos vão se somar a outras sete usinas geradoras que o governo federal enviou ao estado no último domingo (17), e cuja capacidade produtiva varia entre 13 e 22 m³/hora, de acordo com a SES-AM. Todas as 12 usinas foram transportadas até Manaus a bordo de aviões da Força Aérea Brasileira (FAB).

Outra doação veio do estado de Bolívar, na Venezuela. Cinco carretas vindas do país vizinho chegaram a Manaus na última terça-feira (19), com, aproximadamente, 136 mil m³ de oxigênio para ajudar a abastecer a rede pública de saúde.