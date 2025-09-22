Nível do Rio Negro registra queda acentuada em Manaus

O nível do rio Negro caiu 16 centímetros nas últimas 24 horas. Nesta segunda-feira (22), a régua do Porto de Manaus marcou 24,06 metros, enquanto ontem (21) o nível era de 24,22 metros.





Com o ritmo acelerado de descida, o rio se aproxima do nível considerado mais baixo. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil (SGB), o cenário mais provável aponta para uma seca de intensidade fraca, com níveis previstos entre 17,70 m e 18,90 m. O período de estiagem abaixo da cota de 20 metros deve durar entre 60 e 85 dias — essa é uma cota de referência usada para o monitoramento da navegação, embora não implique necessariamente em restrições à atividade.

As projeções são baseadas em dados da série histórica do rio Negro (1903–2024), que reúne 122 anos de registros, além de informações sobre os fenômenos El Niño e La Niña (ENSO), que influenciam os padrões de chuva na Amazônia. Para 2025, a expectativa é de neutralidade climática, o que sugere condições próximas à média histórica. Esse comportamento contrasta com as secas extremas de 2023 e 2024, associadas a um dos episódios mais intensos de El Niño já registrados.

Vale lembrar que, no início deste mês, a régua do Porto de Manaus marcava 26,68 metros.