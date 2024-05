Novo estudo revela maior risco de derretimento da ‘Geleira do Juízo Final’

A Thwaites, uma das maiores geleiras da Antártica e conhecida como a “Geleira do Juízo Final” devido ao seu potencial devastador, está sob um risco de derretimento ainda maior do que se pensava anteriormente, segundo um estudo recente. Pesquisadores dos Estados Unidos e Canadá, com apoio da NASA, descobriram que a Thwaites pode elevar o nível do mar global em até um metro, colocando inúmeras regiões costeiras em perigo.





O estudo, publicado no jornal científico “Proceedings of the National Academy of Sciences”, utilizou imagens de satélite para monitorar a geleira. As descobertas revelaram que a Thwaites está se movendo mais rapidamente, impulsionada pela água quente do oceano que invade sua base. As marés intensas conseguem levantar a geleira do fundo do oceano, permitindo que a água quente penetre até seis quilômetros para dentro da geleira, tornando-a mais suscetível ao derretimento.

Christine Dow, coautora do estudo e professora da Faculdade de Meio Ambiente da Universidade de Waterloo, explica que esta interação entre as marés e o oceano aquecido não afeta apenas a Thwaites, mas também pode influenciar toda a camada de gelo da Antártica, aumentando significativamente o risco de elevação do nível do mar. “A descoberta não é apenas um alerta sobre a Thwaites, mas sobre a vulnerabilidade de toda a camada de gelo antártica”, afirmou Dow.

Os efeitos do aquecimento global, incluindo temperaturas mais altas da Terra e dos oceanos, já estão impactando a quantidade de gelo no mar da Antártica, que em 2023 atingiu o menor nível registrado na história. Consequentemente, a elevação do nível do mar está ocorrendo a uma taxa alarmante, sendo duas vezes mais rápida do que nas primeiras medições registradas entre 1993 e 2002, segundo a Organização Meteorológica Mundial (WMO).

A Thwaites, responsável por aproximadamente 4% da elevação anual do nível do mar global, é uma das geleiras que mais contribuem para essa subida. O derretimento acelerado desta geleira é uma preocupação global, pois pode desencadear um aumento significativo do nível do mar, com consequências catastróficas para milhões de pessoas que vivem em áreas costeiras.

Apesar do alerta, a velocidade com que a Thwaites pode derreter completamente ainda é incerta. Os pesquisadores esperam que este estudo ajude a refinar as previsões sobre o futuro dos oceanos e a entender melhor as implicações das mudanças climáticas nas geleiras polares.

A pesquisa destaca a necessidade urgente de ações globais para mitigar os efeitos do aquecimento global e proteger as regiões costeiras das ameaças iminentes causadas pelo derretimento das geleiras.

Fonte: G1