Obras da Casa da Cultura em Parintins será concluída em breve, anuncia o prefeito Mateus Assayag

Prefeito Mateus Assayag visitando as obras da Casa Cultura - foto: divulgação

A construção da Casa da Cultura de Parintins segue em ritmo acelerado e já desperta a expectativa da população


Localizada em uma área central da cidade, próxima ao Bumbódromo, a obra é conduzida pela gestão do prefeito Mateus Assayag e da vice Vanessa Gonçalves, para transformar o espaço em um ponto de referência para a arte, cultura e a memória do município.

A Casa da Cultura terá ambientes voltados para exposições, apresentações culturais e atividades educativas, fortalecendo a identidade parintinense e dando mais oportunidades aos artistas locais. “Esse é um espaço esperado há muitos anos pela comunidade e, em breve, vamos entregar esse presente para Parintins.

Prefeito Mateus Assayag em visita às obras da Casa da Cultura em Parintins – foto: divulgação

A Casa da Cultura vai retratar não apenas os bois Caprichoso e Garantido, mas toda a arte e a cultura que só o povo parintinense tem”, disse o prefeito Mateus Assayag.

A secretária de Projetos de Desenvolvimento, Nathana Menezes, explica que o prédio terá salas multiuso para oficinas, cursos e pequenas apresentações, além de um auditório para grandes eventos. “Houve também preocupação com acessibilidade, circulação facilitada e conforto, e o design interno busca transmitir a identidade cultural do município”, afirmou.

A subsecretária de Obras, Andressa Torres, relata que a obra enfrentou desafios técnicos para retomar a estrutura de um prédio parado há décadas. “Os serviços em execução incluem a finalização da cobertura, pintura, emassamento, instalação de piso, pontos elétricos e hidráulicos. Em alguns dias, a obra entra na fase de acabamento, com esquadrias, revestimentos e pintura final”, concluiu.

Visita às obras da Casa da Cultura em Parintins – foto: divulgação

Dois ambientes internos foram criados para exposições sobre o Boi Caprichoso e o Boi Garantido. A área externa funcionará como uma praça de convivência, com espaço para apresentações ao ar livre, feiras e eventos comunitários.

Em suas redes sociais, o prefeito Mateus Assayag informou que o ritmo da obra deve se intensificar nas próximas semanas, com expectativa de conclusão nos próximos meses.

