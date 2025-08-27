Operação resgata 254 quelônios capturados ilegalmente em Canutama e Lábrea

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), em conjunto com as Polícias Militar (PMAM) e Civil (PC-AM), atuou em uma operação que resultou na apreensão e soltura de 254 quelônios e na recuperação de aproximadamente mil ovos de tracajá.





A ação foi executada nos municípios de Canutama e Lábrea (a 619 e 702 quilômetros de Manaus, respectivamente), entre segunda (25/08) e terça-feira (26/08). Os animais foram devolvidos à natureza e cerca de mil ovos foram transferidos para o Tabuleiro Fortaleza, na Reserva Extrativista (Resex) de Canutama, área que mantém chocadeiras para conservação das espécies.

Segundo o gestor da Resex e da Floresta Estadual de Canutama, Altemar Santos, a destinação correta dos ovos é um dos pontos mais importantes da operação. A Reserva é uma das 15 Unidades de Conservação que contribui, diretamente, para o aumento da população de tracajás e tartarugas nos rios da Amazônia.

“Na natureza, uma grande parte dos ninhos é saqueada ou destruída, e isso compromete a sobrevivência das espécies de quelônio. Ao transferirmos esses ovos para as chocadeiras da Resex Canutama, conseguimos aumentar em até dez vezes a taxa de eclosão e garantir que mais filhotes retornem aos rios”, explicou.

Sobre a operação

O trabalho iniciou após denúncia sobre o transporte ilegal de animais silvestres na região. A mobilização foi organizada a partir de informações repassadas à polícia, sobre uma embarcação suspeita de atuar no tráfico de quelônios.

Com o apoio logístico da Sema, que disponibilizou embarcação, piloteiro e combustível, as equipes foram até a praia do Ribeirão, localizada dentro da Floresta Estadual de Canutama, onde realizaram a abordagem. No local, foram confirmadas as denúncias. Um tracajá foi encontrado morto.

Durante a abordagem, o proprietário da embarcação, de 24 anos, foi preso em flagrante e conduzido ao 62º Distrito Integrado de Polícia (DIP), em Canutama. Ele responderá por crime ambiental de caça ilegal profissional e permanecerá à disposição do poder judiciário.