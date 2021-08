PAC Compensa começa a ser reformado com previsão de entrega para 30 dias

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), iniciou nesta semana o processo de modernização das unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PACs), para melhor atender à população. O primeiro que será reformado é o PAC Compensa, com previsão de entrega para 30 dias.

Depois dele, será a vez das unidades do Alvorada e do Educandos passarem por revitalização. De acordo com a secretária titular da Sejusc, Mirtes Salles, toda essa modernização foi um pedido do governador Wilson Lima, a fim de qualificar os serviços oferecidos nos locais, propiciando mais conforto e segurança à população.

“Hoje o Governo do Estado começa um novo tempo nestes serviços de cidadania, com a reforma e modernização do PAC Compensa, e depois vamos seguir um cronograma com as demais unidades aqui da capital. Além disso, estamos em processo de criação do agendamento on-line dos serviços, para facilitar a vida do usuário e evitar aglomerações”, destacou a gestora.

Importante ressaltar que, durante a reforma, os serviços do PAC Compensa vão ser agendados para a unidade do Alvorada, localizada na avenida Desembargador João Machado, 4.922. Para a secretária executiva de Cidadania, France Mendes, os atendimentos seguem normais, apenas sendo direcionados para outro local.

“Não vai haver nenhum prejuízo à população, pois vamos dar continuidade na realização dos serviços oferecidos no Alvorada que são: emissão de RGs, reprografia, Bradesco, Junta Militar, Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda) e Detran-AM (Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas). Ou seja, vamos dobrar a capacidade”, afirmou France.

A Secretaria assinala que os agendamentos para a emissão de identidades seguem sendo feitos por telefone, das 14h às 17h, para casos emergenciais como benefícios, saúde e trabalho.

Interior – O Governo do Estado também tem trabalhado para expansão dos PACs no interior e está realizando estudo técnico para a instalação de cinco unidades em municípios polos. São eles: Humaitá, Lábrea, Tabatinga, Presidente Figueiredo e Maués. Hoje o Amazonas conta com unidades de Pronto Atendimento em Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru e Parintins.