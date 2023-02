Pai não comparece ao casamento do filho em apoio a ex-nora

Um pai viralizou nas redes sociais ao contar que não compareceu ao segundo casamento do filho por apoiar a ex-nora.

Em um texto no Reddit, o homem detalhou os motivos para ter tomado a decisão de ficar do lado da ex-mulher do filho.

Na publicação, o pai revelou que o filho se casou quando tinha apenas 19 anos, mesmo após diversos conselhos da família, que tentou explicar que ele era muito imaturo para se casar tão novo.

O jovem teve seu primeiro filho aos 20 anos e, apenas 16 meses depois, o casal teve mais um bebê. O pai disse que ele e sua mulher perceberam que a nora não parecia feliz, e logo depois do nascimento do segundo neto o filho e a nora se separaram.

Durante uma visita, a nora desabafou com os sogros os problemas no casamento e a forma como era tratada pelo marido. “Sei que toda história tem dois lados, mas considerando o que conheço do meu filho, eu acreditei nela. Sentamos diversas vezes para falar com ele, mas ele se recusou a assumir a responsabilidade e a culpou por tudo, mesmo quando eu apontei diretamente que ele tinha sido o problema principal”, contou o pai.

O pai também se mostrou chocado quando o filho anunciou nas redes sociais que estava namorando uma nova mulher, apenas três dias após o casal ter decidido se divorciar. Um mês depois, o rapaz já estava noivo.

Segundo ele, a nora não tinha familiares ou amigos na cidade em que moravam e tinha sido obrigada pelo filho dele a ser mãe em tempo integral. Os ex-sogros decidiram então ajudar a nora, inclusive financeiramente.

Para deixar a situação ainda pior, o pai revelou que eles receberam o convite do novo casamento do filho antes mesmo que o divórcio estivesse oficialmente finalizado. “Eu deixei claro para o meu filho que não iria à cerimônia e que eles não tinham minha aprovação. Minha mulher disse a ele que pensaria se iria. Eu também pedi que ele não trouxesse sua noiva em nossa casa, por respeito à mãe de seus filhos”, detalhou o pai.

No fim das contas, a mãe decidiu ir ao casamento para acompanhar os netos. “Minha filha e eu decidimos passar a noite com a ex dele. Eu não poderia imaginar que ela ficaria sozinha, enquanto os filhos estavam no casamento do pai. Nós a levamos para passear para distraí-la. Eu só queria que ela soubesse que sempre será considerada parte da família por nós.”

O filho não gostou da atitude e teria dito que ele era um péssimo pai e que aquela era a maior traição de todas.

Após a viralização do texto, o pai trouxe novidades aos internautas que apoiaram a decisão dele. “Meu filho disse para a mãe que eu estou morto para ele agora. O tempo dirá se ele realmente quis dizer isso.”

Fonte: R7