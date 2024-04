Passeio Ciclístico Tiradentes da PMAM reúne mais de 300 participantes na Ponta Negra

Na noite de quarta-feira (17/04), a Ciclopatrulha da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), em momento de lazer e interação, realizou o 9° Passeio Ciclístico Tiradentes. O evento reuniu mais de 300 ciclistas em um passeio saindo do anfiteatro da Ponta Negra, zona oeste da capital, e integra o cronograma de atividades em comemoração aos 187 anos da PMAM.





A concentração começou às 18h30, e o passeio ciclístico iniciou às 20h em um percurso de 5 km, saindo do anfiteatro da Ponta Negra, e seguindo pela avenida Coronel Teixeira, retornando ao ponto inicial. Durante o percurso, as equipes do Batalhão Policiamento de Trânsito (BPTran) e os policiais militares do ciclopatrulhamento estiveram à frente para orientar e dar segurança aos participantes.

O evento contou com a participação de ciclistas inscritos previamente, além daqueles que se juntaram na hora, contribuindo com um quilo de alimento não perecível e recebendo uma camiseta como brinde. A iniciativa visou, não apenas promover a prática esportiva, mas também arrecadar alimentos para ajudar comunidades carentes da região.

O subcomandante-geral da PMAM, coronel PM Thiago Balbi, enfatizou que o 9º Passeio Ciclístico Tiradentes é parte integrante das celebrações do aniversário da corporação. “Ainda teremos outros eventos com a participação da comunidade como a Corrida Tirantes, a Exposição da Polícia Militar e o Passeio Motociclístico”, revelou.

O subcomandante da Ciclopatrulha da PMAM, Capitão PM Guto, expressou grande satisfação com a participação dos ciclistas. “Estamos em um mês de celebração pela criação da Polícia Militar e a comunidade é a convidada especial. Eventos como este levam à população a conhecer mais do universo policial”, conta.

Tocata da Banda da PMAM

Após o percurso, foi realizada uma festa musical protagonizada pela Banda da PMAM. Enquanto os ciclistas retornavam ao ponto de partida na Ponta Negra, a banda recebia o público com uma seleção diversificada de músicas, desde pagode até toadas do boi-bumbá e sertanejo.

A atuação da Banda da Polícia Militar não apenas complementou o clima festivo do passeio ciclístico, mas também ressaltou o compromisso da instituição em promover a integração com a comunidade de forma alegre e acolhedora.

39ª EXPO PMAM

Nos dias 19, 20 e 21 de abril, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) realiza a 39ª EXPO PMAM, no Shopping Grande Circular, zona leste de Manaus. Durante a exposição serão apresentados à população os equipamentos e tecnologias utilizados pela Polícia Militar em suas ações, proporcionando uma experiência educativa e interativa para os visitantes.

A exposição inicia às 10h e termina às 22h, na sexta-feira e no sábado. No domingo, acontece de 12h às 21h. O evento contará ainda com a apresentação dos cães policiais da CIPCães, passeio nos cavalos para crianças, apresentação do robô do Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte), capoeira, jiu-jítsu, além de apresentações musicais.

Entrega de kits da Corrida Tiradentes na EXPO PMAM

Durante o evento da EXPO PMAM, nos dias 19 a 21, serão entregues os kits para os inscritos da 38ª Corrida Tiradentes, que acontece no dia 21. A entrega será feita no piso L2, próximo a loja Americanas e a Toya.

Passeio Motociclístico

A programação de aniversário da PMAM encerrará com o Passeio Motociclístico, no dia 28 de abril. A saída será às 15h, da Ponta Negra até o quilômetro 50 da AM-070, que liga Manaus a Iranduba.

Os participantes podem adquirir a camisa com o tema do passeio no valor de R$80. A entrega será feita na sede do Batalhão de Trânsito da PMAM, localizado na rua Acopiara, conjunto Hileia, zona centro-oeste de Manaus, a partir do dia 22 de abril. O valor arrecadado das vendas será destinado ao instituto Cândido Mariano.