Patrícia Lopes vai pagar R$ 1,6 milhão por merenda escolar

A prefeita de Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros de Manaus), Patrícia Lopes, vai gastar pouco mais de R$ 1,6 milhão com a compra de merenda escolar. O contrato de compra está publicado no Diário Oficial da Associação Amazonense dos Municípios (AAM).

O montante a ser disponibilizado por Patrícia será dividido entre cinco empresas. A maior parte, R$ 1,3 milhão, ficará com a empresa L. R. J. Aguiar Ltda – Eireli. As demais empresas ficarão com valores entre R$ 243 mil e R$ 12 mil.

Os contratos foram firmados por meio de pregão eletrônico.