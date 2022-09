Pedro e Everton Ribeiro são convocados para último amistoso da Seleção; veja lista

O técnico da Seleção Brasileira, Tite, divulgou em evento na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira (9) a lista de jogadores convocados para os amistosos da França.

Os 26 atletas escalados enfrentarão Gana no dia 23 de setembro no Stade Océane, e Tunísia no dia 27 de setembro no Parque dos Príncipes. É a última convocação da Seleção antes das listas finais para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. O técnico Tite poderá escalar igualmente 26 jogadores para o Mundial.

Jogam pela primeira vez na Seleção Brasileira os zagueiros Ibañez (Roma) e Bremer (Juventus), do futebol italiano.

Outros destaques da lista é a convocação do atacante Pedro e do meio-campista Éverton Ribeiro, ambos do Flamengo.

Confira a lista:

Goleiros

Alisson – Liverpool (ING)

Ederson – Manchester City (ING)

Weverton – Palmeiras

Laterais

Alex Sandro – Juventus (ITA)

Alex Telles – Sevilla (ESP)

Danilo – Juventus (ITA)

Zagueiros

Bremer – Juventus (ITA)

Eder Militão – Real Madrid (ESP)

Ibañez – Roma (ITA)

Marquinhos – Paris Saint Germain (FRA)

Thiago Silva – Chelsea (ING)

Meias

Bruno Guimarães – Newcastle (ING)

Casemiro – Manchester United (ING)

Everton Ribeiro – Flamengo

Fabinho – Liverpool (ING)

Fred – Manchester United (ING)

Lucas Paquetá – West Ham United (ING)

Atacantes

Antony – Manchester United (ING)

Roberto Firmino – Liverpool (ING)

Matheus Cunha – Atlético de Madrid (ESP)

Neymar Jr. – Paris Saint Germain (FRA)

Pedro – Flamengo

Raphinha – Barcelona (ESP)

Richarlison – Tottenham (ING)

Rodrygo – Real Madrid (ESP)

Vinicius Jr. – Real Madrid (ESP)

CNN Brasil