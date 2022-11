Pelci fez seletiva com 493 atletas para o Amazonas Futebol Clube

O Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci) fez seletiva com mais de 493 atletas nas categorias masculino e feminino que fazem parte dos núcleos do projeto na capital amazonense, neste sábado (12).

A atividade busca revelar jogadores em potencial para compor as categorias de base no time Amazonas Futebol Clube.

“Por determinação do governador Wilson Lima, o projeto busca o alto rendimento na base, por isso hoje estamos realizando essa peneira em parceria com o time Amazonas FC que busca atletas para trabalhar sua base no ano de 2023. Hoje é uma grande oportunidade para esses adolescentes”, destacou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

O projeto Pelci atende a 21 núcleos na capital e mais cinco polos no interior, com aproximadamente 10 mil atletas atendidos, é considerado o maior projeto socioesportivo do Brasil. Em busca de novos talentos para o cenário esportivo, o clube profissional Amazonas F.C realiza, pela primeira, peneira com os atletas do projeto.

“Estamos buscando mão de obra local e observamos que existem atletas em potencial que precisam ser inseridos no cenário esportivo. Sabemos que essa peneira é uma oportunidade que o Amazonas E.C, está proporcionando a esses jogadores com a integração do Projeto Pelci com futebol profissional na prática esportiva”, destacou o presidente do time amazonense Wesley Couto.

Só no feminino 150 atletas compareceram a peneira que foi realizada com jovens das categorias do Sub15, Sub17 e Sub19, também no masculino. O aluno Maciel Victor, do núcleo do Prosamim Santo Agostinho, realizou o sonho de jogar em um dos palcos da Copa do Mundo de 2014.

“Estou muito feliz de receber essa oportunidade, tenho muita vontade de ser um atleta profissional e graças ao Pelci além de participar dessa peneira estou realizando meu sonho de jogar, na Arena da Amazônia”, ressaltou Maciel Victor.

Mayara Vidigal, moradora do bairro Santo Agostinho, zona Oeste de Manaus ressalta a importância da oportunidade aos filhos. “Tenho dois filhos participando do projeto que é o Pelci, estou aqui para prestigiar essa grande oportunidade que eles estão tendo. Como mãe é motivo de muita alegria e gratidão, porque antes não tínhamos oportunidade desse tipo, por isso é um momento incrível em suas vidas”, disse.