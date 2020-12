Pescadores recebem R$ 28 mil referente ao manejo do pirarucu

Os pescadores de Carauari (a 787 quilômetros de Manaus) foram os primeiros a receber o pagamento da subvenção para o pirarucu de manejo feito pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Nesta etapa, iniciada no final de novembro, foram liberados R$ 28.057,32 para a Associação de Moradores Extrativistas da Comunidade de São Raimundo.

O montante envolve a produção de 33,8 mil quilos do pescado e cada participante tem direito a um prêmio de cerca de R$ 1,5 mil.

O pirarucu de manejo foi incluído este ano na lista de produtos subvencionados pela Política de Garantia de Preços Mínimos para os Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-Bio), ação executada pela Conab.

São 17 produtos extrativos que podem receber subvenção da PGPM-Bio.

O auxílio é concedido sempre que os pequenos produtores comprovam a venda por valores abaixo do mínimo. No caso do pirarucu de manejo, além da nota fiscal de venda, os produtores têm de apresentar a guia de trânsito para o pescado e a autorização de cota, ambos emitidos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Segundo dados do Ibama, o potencial de atendimento a esse segmento é superior a R$ 9 milhões, o que contemplaria mais de 5,4 mil famílias de pescadores no Amazonas.