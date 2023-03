Polícia destrói plantação de maconha em Autazes

AMAZONAS – A polícia localizou e destruiu na tarde de quinta-feira (02), uma plantação de maconha no município de Autazes (a 113 quilômetros de Manaus). Durante a ação, um homem foi preso. Foram apreendidos materiais para auxiliar no cultivo do entorpecente, sementes e outros apetrechos.

Os policiais chegaram ao plantio, localizado no ramal do Arumã, no quilômetro 32, da Rodovia 254, por meio de uma denúncia. As informações foram repassadas aos policiais do 9°GPM, informando que no local indicado, havia uma plantação de maconha destinada ao abastecimento de drogas para um traficante.

Diante da denúncia, as equipes da operação Hórus, de forma integrada com as demais unidades, foram ao endereço informado. No local, o suspeito de ser o responsável pelo cultivo da droga foi preso em flagrante.

Aos policiais, o preso confessou ser o responsável pelo plantio. Durante buscas pelo terreno, as equipes encontraram, ainda, sementes da substância entorpecente.

Ao todo, foram apreendidos cerca de 2 mil pés de maconha, sementes de cultivo, e implementos agrícolas para o cultivo do entorpecente. Os danos causados aos criminosos foram calculados em mais de R$6 milhões.

O suspeito foi encaminhado com as amostras da droga para a 39ª DIP. A plantação e a estufa foram incineradas no local.