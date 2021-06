Polícia prende bandidos que mataram empresário durante assalto no Petrópolis

A polícia civil prendeu em flagrante, ontem terça-feira (29), Robson Pereira da Silva, de idade não divulgada, e Leury da Silva de Araújo, 19, pelo latrocínio que vitimou Elrimar Alves dos Santos, que tinha 56 anos.

O crime ocorreu na última segunda-feira (28), por volta das 11h50, no bairro Petrópolis, zona sul da cidade. Na ocasião, um adolescente de 16 anos foi apreendido pela participação no crime. A ação policial contou com o apoio da Força Nacional de Segurança.

De acordo com o delegado Denis Pinho, titular da Especializada, Robson foi preso no bairro Praça 14 de Janeiro, zona sul da cidade, por volta das 9h, e Leury foi localizado às 11h, na comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, zona norte.

“Com eles encontramos sete aparelhos celulares, dois notebooks, uma quantia em dinheiro, além de um simulacro de arma de fogo. Ambos confessaram participação no crime no momento da prisão. Robson afirmou que efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu a cabeça da vítima, após ela reagir a tentativa de assalto”, contou Pinho.

Além dos homens, um adolescente de 16 anos foi apreendido por envolvimento no crime. De acordo com o delegado, o menor terá o mandado de busca e apreensão representado à Justiça, e será encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Os dois homens foram autuados por latrocínio consumado, associação criminosa e corrupção de menores. Após os procedimentos cabíveis, eles serão levados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), e permanecerão à disposição da Justiça.