Polícia prende suspeito e procura irmã mandante de crime em Manacapuru

A Polícia prendeu um homem de 47 anos suspeito de participar da execução de Aline Thayane de Oliveira Azevedo, de 24 anos, assassinada com um tiro na cabeça na frente da filha de 7 anos em Manacapuru, a 68 km de Manaus. O crime ocorreu na quinta-feira (25), e o suspeito foi capturado cerca de três horas depois em Manaus.





De acordo com as investigações, os mandantes do homicídio seriam Gabriela Alves Braga, irmã da vítima, e o companheiro dela, Raimundo Nonato Lopes Freire, de 22 e 24 anos. O casal teria contratado dois homens para cometer o assassinato. O motorista preso foi identificado como responsável pelo apoio logístico, dirigindo o carro usado no crime e que estava em seu nome. Para ele, Gabriela teria pago R$ 2,5 mil. Já Carlos José da Silva Barbosa, de 22 anos, apontado como autor do disparo, não recebeu dinheiro, mas teve dívidas de drogas perdoadas pela mandante, já que o casal é investigado por envolvimento com o tráfico em Manacapuru.

Segundo o delegado John Castilho, os suspeitos esperaram Aline sair de casa com a filha para levá-la à escola. Eles ficaram em um carro Fiat Siena estacionado nas proximidades, fingindo ler o livro “10 Requisitos Necessários para Alguém Ir ao Céu” para disfarçar. No momento em que a viram, Carlos saiu do veículo e atirou contra ela. Em seguida, voltou para o carro, que fugiu em direção a Manaus.

Após troca de informações entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, equipes da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) localizaram o carro no bairro Coroado, zona Leste de Manaus. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, onde foi autuado por homicídio qualificado e associação criminosa. A Justiça converteu a prisão em preventiva.

A irmã da vítima, o cunhado e Carlos José tiveram mandados de prisão expedidos e estão foragidos. A polícia pede que informações sobre os suspeitos sejam repassadas pelos números (92) 99517-0201.

Por Correio da Amazônia