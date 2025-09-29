Bombeiros resgatam homens presos em caixa d’água a 20 metros de altura

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) resgatou dois homens, nesta segunda-feira (29/9), que estavam presos no alto de uma caixa d’água após se intoxicarem durante a pintura do equipamento, na Rua das Pedras, no bairro Tarumã-Açu, zona Oeste de Manaus.





Especialistas em salvamento em altura foram encaminhados ao local e resgataram as vítimas utilizando técnicas verticais de içamento com multiplicação de força e contra peso para a subida das vítimas até o topo da caixa d’água e a descida na técnica bombeiro-vítima. Também foram utilizados cilindros de oxigênio para acessar o local.

As vítimas estavam inconscientes, mas logo após serem retiradas do local eles retornaram à consciência. Oito militares e três viaturas do CBMAM atuaram na ocorrência, além de uma unidade do SAMU. Os dois homens foram resgatados em segurança, receberam Atendimento Pré-Hospitalar (APH) no local e em seguida foram encaminhados às unidades de saúde para atendimento especializado.

“O contato maior das vítimas com o ambiente onde o oxigênio era baixo poderia levá-las a óbito”, explicou o comandante do 6º Grupamento Bombeiro Militar e especialista em salvamento em altura, tenente Daniel Araújo. Em caso de emergência, ligue 193.