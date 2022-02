Polícia procura maníaco que realizou vários crimes em Japurá

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 59ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Japurá (a 744 quilômetros de Manaus), solicita colaboração na divulgação da imagem de Iranildo Barros da Silva, 37, pelos crimes de violência doméstica, ameaça e estupro de vulnerável.

De acordo com o investigador Carlos Henrique Cavalcanti, gestor da unidade policial, os crimes foram praticados no dia 13 de agosto de 2021, naquele município.

“Solicitamos a colaboração da população caso reconheçam esse indivíduo ou saibam o paradeiro dele, para que possamos capturá-lo”, disse o gestor.

As pessoas que souberem do paradeiro de Iranildo devem ligar para o 181, disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “A identidade do informante será mantida em sigilo”, afirmou o delegado.