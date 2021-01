Prefeito de Barreirinha compra testes para covid-19 por mais de R$ 100 mil

O prefeito de Barreirinha (a 328 quilômetros de Manaus), Glênio Seixas, gastou R$ 113 mil para comprar testes e remédios para o tratamento de covid-19. Os recursos são provenientes do Fundo de Fomento, Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI).

A aquisição, que já consta no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas, foi feita com dispensa de licitação. Além disso, a dotação orçamentária foi do Fundo Municipal da Saúde, com encargos do Programa Emergencial de Combate à covid-19.

O montante será pago para a Drogaria dos Quatro.