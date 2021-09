Prefeito de Codajás denuncia ex-gestor por improbidade administrativa

O ex-prefeito de Codajás (a 240 quilômetros de Manaus), Abrahan Lincoln Dib Bastos, foi denunciado por improbidade administrativa. A queixa foi feita pelo atual gestor, Antônio Ferreira dos Santos, na Justiça Federal do Amazonas.

De acordo com Santos, Abrahan teria cometido crimes de irresponsabilidade, como sonegação de contribuição previdenciária, por exemplo. O ex-prefeito também não teria repassado valores de benefícios e executar parcelamentos.

Vale ressaltar que Abrahan já teve as contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM). Além disso, seu mandato foi cassado em 2015 por compra de votos e abuso de poder econômico durante as eleições de 2012.