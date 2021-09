Prefeito de Manicore contrata 12 empresas por R$ 4 milhões para equipar unidades de saúde

Contratação de serviços médicos e compras de equipamentos para as unidades de saúde vão tirar pouco mais de R$ 4,4 milhões dos cofres de Manicoré (a 333 quilômetros de Manaus). O montante será dividido entre mais de dez empresas.

Conforme informações do Diário Oficial da Associação Amazonense dos Municípios (AAM), as empresas atuam em diferentes segmentos. Alguns dos empreendimentos contratados trabalham com venda de materiais hospitalares, outros com o comércio atacadista de artigos d escritório e papelaria.

Uma das empresas contratadas é a Elvis Roberto Matos de Souza, que vai receber R$ 770.319,23 por dois contratos: um, de R$ 67.982,98, e outro de R$ 702.336,25.

Outra empresa contratada é a K. E. Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares. O empreendimento vai receber R$ 148.967,00 por um contrato e R$ 241.789,00 por outro.

Para os serviços médicos também foram contratadas duas empresas. Uma delas é a Monteiro Serviços de Saúde Ltda., mais conhecida como Instituto de Ciências Cirúrgicas do Amazonas (ICC-AM). O contrato entre a Prefeitura de Manicoré e a empresa tem valor de R$ 149.650,00 e é referente à realização de cirurgias eletivas gerais e ginecológicas no município.

A empresa Santos e Possimoser – Serviços Médicos Ltda., mais conhecida como Clínica de Olhos Dr. João Neto, também está na lista de contratados. O empreendimento vai receber um total de R$ 272.000,00 para realizar cirurgias oftalmológicas em Manicoré.