Prefeito homenageia servidores da Previdência e diz que Manaus é ‘cidade inteligente’

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro, realizou na manhã desta segunda-feira, 14/12, a primeira reunião de secretários no Centro de Cooperação da Cidade (CCC).

Na ocasião, o prefeito Arthur Neto recebeu a placa da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais (Abipem), referente à premiação de 1º lugar no Prêmio Destaque Brasil de Investimentos, conquistado no início de dezembro, em Fortaleza (CE), assim como a Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Pró-Gestão RPPS), obtida em outubro deste ano e a confirmação da renovação da certificação ISO 9000.

O prefeito também entregou diplomas de honra ao mérito a servidores da Manaus Previdência, órgão que administra a Previdência municipal, pelo desempenho obtido durante seus oito anos de gestão, que foram responsáveis pelas conquistas nacionais da Previdência, entre elas o prêmio Abipem e a Certificação Pró-Gestão RPPS, obtida em outubro deste ano, com nota máxima, tornando-se a única capital brasileira a alcançar o nível 4, após auditoria externa do governo federal.

“A Previdência de Manaus é respeitada no país inteiro, ganhou todos os prêmios que tinha que ganhar e acabou de trazer mais um. Fomos galgando esse respeito, acertamos todos os procedimentos e hoje está aí a Manaus Previdência, capaz de garantir as aposentadorias e benefícios para todos os segurados”, afirmou. “Manaus hoje tem crescimento e maturidade institucional, boa relação com todos os poderes. Manaus hoje é uma cidade que surpreende por isso, e esse avanço não dá para mensurar, mas propicia todas as obras para melhoria da cidade”, disse.

Os resultados alcançados com a Previdência manauara nos últimos anos, recebedora de prêmios de excelência em gestão, é a coroação do objetivo estipulado no “Planejamento Estratégico Manaus 2030”, de elevar o padrão da eficiência da gestão municipal e tornar sustentável a Previdência municipal. A recuperação dos ativos, de reestruturação de governança corporativa foi a principal responsável para que a Manaus Previdência alcançasse o nível 4 do Pró-Gestão, a certificação da ISO 9001/2015 e fosse referência nacional para os outros regimes próprios.