Prefeitura abre 11 pontos para vacinação contra a Covid-19 em Manaus

Para o acesso à vacina contra a Covid-19, a Prefeitura de Manaus ofertará o imunizante, neste sábado, 17/9, em 11 pontos que estarão à disposição da população no horário das 8h às 12h. A vacina pode ser recebida por crianças de 3 a 11 anos, adolescentes, adultos e idosos.

Operacionalizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a vacinação contra a Covid é a mais longa campanha desenvolvida pelo órgão, que vem incorporando estratégias para facilitar o acesso aos imunobiológicos que protegem contra as formas graves da doença.

O subsecretário municipal de Gestão da Saúde assinala que o reforço das doses é uma ação essencial para fortalecer a proteção contra o Sars-Cov-2, vírus que não pode ser subestimado, porque ainda representa uma ameaça mundial.

“Há uma tendência de acomodação quando os casos da doença reduzem, mas precisamos estar conscientes de que se o nosso cenário epidemiológico atual está tranquilo, essa realidade se deve ao esforço de todos que estão tomando suas doses de reforço. É uma relação de causa e efeito, por isso precisamos estar bem conscientes do papel individual de cada um de nós nessa batalha, é uma ação individual que se reflete no bem-estar coletivo de Manaus”, destaca.

Djalma Coelho explica que a campanha atualmente está direcionada às crianças de 3 a 11 anos, adolescentes, adultos e idosos, que, para receber o imunizante, precisam apresentar o cartão de vacina e um documento de identidade com foto. Os estabelecimentos de saúde estão ofertando as primeira, segunda, terceira e quarta doses, de acordo com o perfil e os intervalos preconizados pelo Ministério da Saúde.

Os endereços das unidades de saúde podem ser consultados no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) ou diretamente no link bit.ly/localvacinacovid19 e nas redes sociais da secretaria no Instagram (@semsamanaus) e no Facebook (Semsa Manaus).

Os usuários que quiserem consultar as doses já recebidas e as que a precisam receber, podem verificar essas informações no Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br).

Confira os pontos de vacinação contra a Covid-19 de sábado, 17/9:

Zona Norte

Clínica da Família Carmen Nicolau – Rua Santa Tereza D’Ávila, Lago Azul

UBS Augias Gadelha – Rua 15, Cidade Nova I

UBS Balbina Mestrinho – Rua Major Silvério J. Nery, 170, Núcleo 3 – Cidade Nova

UBS Major PM Sálvio Belota – Rua Samambaia, nº 786, Santa Etelvina

Zona Sul

USF Doutor Rayol dos Santos – Avenida Constantino Nery, Flores

UBS Morro da Liberdade – Rua São Benedito, Morro da Liberdade

Zona Leste

USF Alfredo Campos- Alameda Cosme Ferreira, Zumbi

USF Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, São José Operário

USF Leonor Brilhante – Avenida Autaz Mirim, Tancredo Neves

Zona Oeste

UBS Leonor de Freitas – Avenida Brasil, Compensa 1

UBS Deodato de Miranda Leão – Avenida Presidente Dutra, Glória.