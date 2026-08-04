terça-feira, 4 de agosto de 2026
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Prefeitura de Parintins dá início à Campanha Nacional de Multivacinação

Por
Redação 2
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Foto: Divulgação

Prefeitura de Parintins deu início nesta terça-feira (4), em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) das zonas urbana e rural, à Campanha Nacional de Multivacinação. A ação tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação da população, ampliar a cobertura vacinal e reforçar a proteção contra doenças imunopreveníveis.

Durante a campanha, todas as UBSs do município estarão mobilizadas para atender o público-alvo, disponibilizando as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde. A orientação é que crianças, adolescentes, adultos, gestantes e idosos compareçam à unidade de saúde mais próxima com a caderneta de vacinação, um documento de identificação e o Cartão do SUS.


O secretário municipal de Saúde, Clerton Rodrigues Florêncio, destacou que a campanha representa uma oportunidade para que a população atualize o esquema vacinal e fortaleça a prevenção de doenças.

“A vacinação é uma das medidas mais eficazes para proteger a população e evitar o retorno de doenças já controladas. Convidamos todos a verificarem sua caderneta e procurarem a unidade de saúde mais próxima de sua residência para garantir essa proteção”, afirmou.

Foto: Divulgação

A coordenadora da Vigilância em Saúde, Elaine Pires, ressaltou que a meta da campanha é alcançar 95% de cobertura vacinal no município.

“Nosso objetivo é atingir 95% da cobertura vacinal entre crianças, adolescentes, adultos e gestantes. Temos mais de 10 mil doses disponíveis nas UBSs das zonas urbana e rural, na UBS Fluvial e também por meio das equipes ribeirinhas, garantindo que a vacinação chegue a toda a população”, destacou.

A moradora Cliviane Pimentel, reforça a importância da participação das famílias durante a campanha. “É muito importante que os pais e responsáveis levem as crianças para receber as vacinas e manter a caderneta em dia. A imunização é a melhor forma de prevenir doenças. Também fazemos um chamamento para que toda a população procure a UBS mais próxima de sua residência e atualize sua situação vacinal”, disse.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que manter a vacinação em dia é um compromisso com a saúde individual e coletiva. A participação da população é fundamental para o sucesso da Campanha Nacional de Multivacinação e para o fortalecimento da proteção contra doenças evitáveis por vacinas.

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