Prefeitura de Parintins marca presença no 1º AgroAmazonas e Defesa Agropecuária

O evento marcou os 13 anos da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf)





Contribuir para a abertura de mercados, geração de emprego e renda, segurança alimentar e nutricional, bem como a proteção da saúde pública foram as prioridades que a Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Produção Rural, apresentou no 1º Agro Amazonas & Defesa Agropecuária – Alimentos Seguros, Mercados Abertos e Saúde Protegida, realizado no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus, de 02 a 03 de setembro.

A médica veterinária Huanna Azêdo Pontes, chefe do Departamento do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), representou a gestão do prefeito Mateus Assayag e da vice-prefeita Vanessa Gonçalves.

A parceria institucional da Secretaria de Produção Rural da Prefeitura de Parintins com a Adaf rende resultados pioneiros no interior Amazonas, com ênfase a certificação do Selo Arte viabilizado com o Selo SIM para duas agroindústrias, em destaque o laticínio Leiteria Macurany com o melhor queijo de manteiga do mundo, para comercialização de produtos em todo território nacional.

O evento sensibilizou produtores rurais, empresários do agronegócio, instituições públicas, privadas e a sociedade em geral sobre a importância da segurança sanitária para a sustentabilidade da produção agropecuária, a ampliação e consolidação de mercados, a valorização da produção regional e a resiliência da economia dos munícipios.

“A Adaf é uma parceira estratégica da Prefeitura de Parintins. Os queijos da Leiteria Macurany, por exemplo, conquistaram o Brasil, graças a esse trabalho conjunto que fizemos e vamos ampliar”, enfatiza o secretário de produção Tião Teixeira.

“É uma honra participar desses dois dias de evento, com o apoio da Prefeitura de Parintins. O desenvolvimento agropecuário de Parintins é de interesse do prefeito Mateus Assayag. Vamos levar essa troca de experiência, especificamente ao Serviço de Inspeção Municipal, para os nossos produtores se legalizarem dentro das legislações.

O consumidor tem a segurança alimentar na mesa ao adquirir um produto com Selo de Inspeção. É um trabalho que tem muito resultado com os produtores parintinenses. É garantia de produto de qualidade na mesa da população”, compartilha a médica veterinária Huanna Azêdo Pontes.

O diretor-presidente da Adaf, José Augusto Omena, destaca o êxito da parceria institucional. “É uma parceria de uma ordem imensurável. A gente conseguiu entregar os Selos Arte da Leiteria Macurany e da Charcutaria Artesanal. Nos tem dado muita alegria, com produtos de altíssima qualidade no mercado.

Isso demonstra que em Parintins podemos produzir alimentos fantásticos. Sem essa parceria com a Secretaria de Produção, seria inviável. A Prefeitura de Parintins nos auxilia na inspeção de alimentos e quem ganha é o produtor rural. A Adaf está alinhada com a Prefeitura e Secretaria de Produção Rural de Parintins para proporcionar produtos de qualidade”, afirma.