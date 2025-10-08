Prefeitura de Parintins realiza 1ª Competição Interclasse de Futsal

Realizada como prévia para os Jogos Escolares de Parintins (JEP’s 2025), encerrou no final de semana, a 1ª Competição Interclasse de Futsal, tendo como campeãs no naipe masculino as escolas estaduais do Colégio do Carmo (1º Ano), Irmã Sá (2º Ano), e Dom Gino (3º Ano). No futsal feminino, a seleção dos 3º anos da Escola Irmã Sá conquistou o título.





O evento esportivo é uma iniciativa da Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SEMJEL), em parceria com a Coordenadoria Regional de Educação de Parintins (CREP), envolvendo alunos do Ensino Médio das escolas da rede estadual de ensino. A disputas foi acirrada e em clima de integração, lazer e espírito esportivo, realizada em dez sábados consecutivos.

As finais foram realizadas na Arena Olímpica Rubem dos Santos e marcadas por grande participação de alunos e atletas, fortalecendo o esporte estudantil no município, como destaca o coordenador de promoção social da secretaria de esporte, Thiago Brelaz.

“Foi um evento muito legal, muito proveitoso e só agradecer as escolas, alunos, professores que ajudaram. Quero parabenizar a Prefeitura de Parintins por todo apoio, por meio da Secretaria de Esporte. Já estamos pensando em ampliar, fazer um evento muito maior em 2026. Só parabenizar e agradecer a todos pelo trabalho e pelo envolvimento”, agradece o coordenador.

Thiago Brelaz conclui que, com o êxito da competição, a Secretaria Municipal de Esporte planeja uma edição ampliada para 2026, que incluirá turmas do 9º Ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, consolidando o evento como uma das principais iniciativas esportivas escolares de Parintins.