Prefeitura divulga lista de selecionados no curso de TBO

A Prefeitura de Manaus, divulga, nesta quarta-feira, 20/3, a lista completa de selecionados para fazer o curso de Treinamento Básico Operacional (TBO), que será realizado de 25 a 29/3.





Executado pela instituição UniSaberMais, o curso tem o objetivo de qualificar e preparar o profissional com os conhecimentos essenciais para trabalhar em setores da indústria, em cargos de auxiliar de produção, auxiliar de montagem, operador de produção, montador e em diversas outras áreas operacionais.

“Decidimos promover mais cursos de qualificação gratuitos pela cidade e, dessa vez, com uma turma de mais de 2 mil alunos que poderão se inserir no mercado de trabalho. Recomendo a vocês que aproveitem a oportunidade e evitem a evasão para não comprometer a vaga adquirida”, orientou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

A capacitação, que iria formar uma turma composta por 2 mil alunos, vai incluir mais 300 participantes dos que já estão inscritos, devido à alta procura pelo curso. Os selecionados deverão chegar com antecedência de, no mínimo, uma hora do início da aula para realização do cadastro.

Lista de selecionados TBO abaixo: