Prefeitura e Abree coletaram eletroeletrônicos e eletrodomésticos para descarte correto

A Prefeitura de Manaus e a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (Abree) realizaram mais uma campanha de arrecadação de eletroeletrônicos e eletrodomésticos pós-consumo, com o intuito de incentivar a conscientização da população sobre o descarte ambientalmente correto desses produtos. A ação ocorreu no sábado, 18/3, no parque municipal Lagoa Senador Arthur Virgílio Filho, popularmente conhecido como “Lagoa do Japiim”, zona Sul.

“Aqui vai haver um processo de desmonte, de reaproveitamento e reciclagem de todos os componentes de aparelhos eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Na verdade, nós vamos instituir isso de forma permanente em Manaus. Hoje é mais um evento com a parceria da Associação Brasileira da Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos”, ressaltou o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Manaus, Antonio Stroski.

Além de receber os produtos, a Prefeitura de Manaus entregou uma muda de planta para cada consumidor que levou equipamentos até o local da campanha, como um incentivo de cuidados positivos para o meio ambiente.

Para a gerente de Relações Institucionais da Abree, Helen Brito, o principal objetivo dessa ação, em parceria com a Prefeitura de Manaus, é a educação ambiental e a mudança da cultura do descarte na cidade.

“Pensar no descarte correto, que as pessoas entendam que eletroeletrônicos têm um local certo para ser levado como resíduo. A Secretaria de Meio Ambiente é superparceira nossa durante o ano, então é muito importante a gente ir trabalhando outras frentes, para que as pessoas consigam se conscientizar do descarte correto, que resíduo não pode ser deixado no igarapé, nas vias, em qualquer outro local que não os pontos corretos. Além dos resíduos que a gente já retira durante o ano nos pontos que temos aqui, temos outros 33 na cidade de Manaus”, destaca Helen Brito.

Consciente, o técnico em informática, Ivo Brasil, aproveitou a oportunidade da ação de hoje para levar os equipamentos que recebe dos seus clientes, para que não sejam descartados de forma errada.

“Como eu trabalho nessa área de TI, eu recebo equipamentos de clientes e para eles não descartarem de uma forma errada eu recebo, guardo na minha residência e todo final de mês eu levo numa ação dessa e descarto. Então hoje eu trouxe uma parte, pretendo voltar e trazer outra parte. Não descartar no lixão e acarretar todos os problemas que a gente já conhece que vem com o lixo”, afirma Ivo Brasil.

De acordo com a engenheira florestal, Emanuelle Gurgel, o descarte adequado de resíduos tem sido mais frequente na cidade, e cresceram os locais de coleta e também as informações que são passadas pelos meios de comunicação.

“Nos últimos anos cresceram os locais de coleta e também as informações que são passadas pelos meios de comunicação. Eu senti uma grande dificuldade de descartar o lixo eletrônico, ele é muito difícil, então às vezes você tem bateria, cabo de celular, teclado, mouse, TV, e é difícil encontrar um local para descartar. Hoje em dia já tem os supermercados, que eu já faço a coleta há bastante tempo. Mas a parte eletrônica de geladeira, fogão, eletroeletrônicos, é muito difícil. Então acho muito interessante, principalmente essa parte dos eletroeletrônicos. E é ótimo porque não vai ver aquilo nos igarapés e também não vai para um aterro sanitário, e tem muitas peças que podem ser reaproveitadas”.