Prefeitura inicia sanitização em áreas públicas no combate à Covid-19

Em prevenção à Covid-19, a Prefeitura de Manaus iniciou nesta semana os serviços de sanitização de áreas públicas com grande fluxo de pessoas. Os trabalhos começaram na noite desta quinta-feira, 7/1, na região central da cidade, e devem seguir para outros pontos da cidade.

As ações executadas pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) de pulverização de solução de água com hipoclorito de sódio fazem parte de um conjunto de ações que vêm sendo desenvolvidas pelo prefeito David Almeida desde o início de sua gestão.

De acordo com o secretário municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Sabá Reis, o objetivo é realizar a higienização apropriada de locais com grande fluxo de pessoas como estratégia no combate à Covid-19.

“Estamos enfrentando uma pandemia e esse serviço auxilia a coibir uma alta probabilidade de contaminação, por serem áreas de grande circulação de pessoas. Iniciamos pela região central, mas a cada dia vamos estar em pontos diferentes da cidade, como terminais, feiras, paradas de ônibus”, explicou o gestor.

Nesta sexta-feira, 8/1, os trabalhos devem ocorrer no Terminal 3, da Cidade Nova, zona Norte e também no terminal do bairro Cachoeirinha, na zona Sul.