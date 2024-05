Programa Ilumina+ Amazonas moderniza iluminação pública em Urucará

A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), está levando modernização ao sistema de iluminação pública do município de Urucará, localizado a 261 quilômetros de Manaus. No último domingo, materiais e equipes chegaram à cidade para a instalação de 1.673 pontos de iluminação de LED, que beneficiarão a sede e comunidades vizinhas. Serão instalados 1.567 pontos na sede de Urucará, 48 na comunidade Amanari, 35 em Boa Esperança e 23 em Bonança.





O secretário da UGPE, Marcellus Campêlo, anunciou que a montagem do sistema de iluminação em LED começa nesta terça-feira, 28 de maio. Segundo ele, o programa Ilumina+ Amazonas está revolucionando a vida dos moradores do interior do estado. “Além de economia no consumo de energia e redução no impacto ambiental, o programa também proporciona um grande ganho social. A população agora pode ocupar os espaços públicos à noite, e o comércio pode estender seu horário de funcionamento”, destacou Campêlo.

O programa substitui as tradicionais lâmpadas de vapor de sódio, mercúrio ou mistas por modernas lâmpadas de LED, que garantem uma economia de até 60% no consumo de energia. Além disso, reduz a emissão de gás carbônico na atmosfera e proporciona maior luminosidade nas vias.

Desde o seu lançamento, o Ilumina+ Amazonas já alcançou 40 municípios e 62 comunidades rurais e indígenas, com mais de 70 mil pontos de LED instalados. Este avanço tem possibilitado mais luminosidade e qualidade de vida para a população, além de contribuir para a preservação do meio ambiente.